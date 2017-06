Nba: Belinelli sfiora la magia sulla sirena, Gallo fa 15 ma va ko

Pur in una serata condita da diversi errori, Marco Belinelli ha sfiorato l'impresa nell'emozionante finale tra Detroit Pistons e Charlotte Hornets, terminata 115-114. Con gli Hornets sotto di un punto, a mezzo secondo dalla sirena, l'azzurro - che nei 21 minuti giocati aveva segnato solo 5 punti e sbagliato tutte le sei conclusioni provate dal campo - ha estratto dal cilindro una magia. Rimessa affidata allo stesso Belinelli che, con tutti i compagni marcati, per 'liberarsi' al tiro ha fatto rimbalzare la palla sulla schiena di un avversario. La conclusione è poi finita in fondo alla retina, ma con un attimo di ritardo, come hanno confermato le immagini video. Applausi per Marco, ma la vittoria è andata a Detroit.

Notte amara anche per l'altro azzurro Danilo Gallinari, che mette a referto 15 punti in 28 minuti ma deve arrendersi ai San Antonio Spurs, che trascinati da un super Aldridge da 28 punti asfaltano i suoi Denver Nuggets 127-99 in Texas. Nelle altre gare della notte grandi emozioni al Toyota Center di Houston, dove i Rockets piegano 118-116 i Thunder con 26 punti e 12 assist del Barba Harden. I texani, alla sesta vittoria in fila, consolidano il terzo posto ad Ovest alle spalle di Warriors e Spurs, mentre a Oklahoma non bastano i 49 punti del solito mostruoso Russell Westbrook per evitare il terzo ko di fila.

Dopo la battuta d'arresto con San Antonio tornano a vincere i Raptors, che regolano 101-93 i Jazz grazie ad un super Kyle Lowry (33 punti, 16 dei quali nel quarto parziale) e fanno festa anche gli Indiana Pacers, che si sbarazzano 121-109 dei Brooklyn Nets. Ottava sconfitta nelle ultime 10 apparizioni invece per i Lakers, battuti 118-109 da Portland (27 punti di CJ McCollum e 21 con 10 assist di Lillard, tornato dall'infortunio alla caviglia). Infine successi per i Suns a Dallas 102-95 e per gli Hawks 99-94 contro New Orleans.