Nba, Belinelli ko contro Phila: Westbrook stavolta non basta

Notte amara per Marco Belinelli, che segna solo 6 punti con 1/6 dal campo e nella sconfitta dei suoi Hornets contro Philadelphia, che può finalmente godersi la terza vittoria consecutiva (impresa che ai Sixers non riusciva addirittura dal gennaio 2014). A stendere Charlotte, alla quarta sconfitta in fila, ci ha pensato il solito Joel Embiid, autore di 24 punti. Serata da dimenticare anche per Russell Westbrook, che mette a referto la 19esima tripla doppia stagionale (la 56esima in carriera), ma esce sconfitto con i suoi Thunder dal campo dei Minnesota Timberwolves (86-96): 21 punti, 11 rimbalzi e 12 assist per il play di Okc, cui però si aggiungono percentuali al tiro da dimenticare (7/23 dal campo e 1/10 da tre).

Continua invece la corsa di Cleveland, che si conferma la prima squadra a Est battendo 120-108 i Kings grazie alla doppia doppia da 16 punti e 15 assist di LeBron James e a quella da 15 punti e 18 rimbalzi di Kevin Love, mentre Irving chiude con 26 punti. Cadono ancora i Rockets, che per la prima volta in stagione incassano due sconfitte di fila: a piegare Houston ci pensano i Grizzlies di un grande Allen (22 punti per lui, il massimo in stagione) mentre stavolta James Harden gioca una partita "normale" limitandosi a 27 punti e 9 assist. Sorridono i Celtics che, grazie a un canestro di Isaiah Thomas a due secondi dalla sirena, si impongono 103-101 in casa degli Atlanta Hawks. Toronto strapazza Brooklyn (132-113) con 28 punti di DeRozan, i Bucks piegano Miami (116-108). I Magic espugnano Portland grazie a un super Vucevic (30 punti + 10 rimbalzi), ai Trail Blazers non bastano i 34 di Lillard.