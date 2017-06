Nba, Belinelli inguaia Gallinari, LeBron si riscatta, San Antonio vola

Lotteranno probabilmente fino alla fine entrambi e il rischio forte è che la loro stagione si concluda già ad aprile: Belinelli e Gallinari sono in corsa per i playoff Nba e l'ultimo "derby" italiano ha messo nei guai il Gallo. Charlotte, infatti, ha battuto Denver 122-114 grazie anche al contributo di Belinelli, autore di 11 punti contro i 19 dell'altro azzurro. Così, mentre gli Hornets proseguono il loro difficile tentativo di scalata verso l'ottavo posto a Est (al momento sono decimi con due vittorie in meno di Indiana), i Nuggets hanno subito il sorpasso di Portland e ora sono noni a Ovest.



Nelle altre gare della notte bene tutte le grandi, cioè le prime due in classifica delle due Conference. Boston torna al successo con grande fatica battendo 117-116 gli Orlando Magic (35 punti Isiah Thomas), Cleveland fa lo stesso con i 34 punti di LeBron James utili a regolare i conti contro Philadepphia (122-105). A Ovest Golden State Warriors ancora padroni grazie al 107-98 su Houston, San Antonio risponde con uno straordinario successo in rimonta (e in trasferta) contro OkC: 100-95.