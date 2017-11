Nba, Belinelli esulta con Atlanta. Cleveland trascinata da LeBron

Nel campionato di basket Nba tornano al successo gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che travolgono 126-80 i Sacramento Kings. Per il giocatore azzurro 10 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Vittoria in trasferta (115-107) dei Cleveland Cavaliers sui Charlotte Hornets: per i finalisti dell'ultima stagione 31 punti di LeBron James e 22 di Kevin Love. I 21 punti di Russell Westbrook e i 18 di Carmelo Anthony trascinano al successo gli Oklahoma City Thunder: i Chicago Bulls si arrendono 92-79.



Colpo dei Toronto Raptors in casa dei New Orleans Pelicans (125-116) e dei Philadelphia 76ers sul parquet dei Los Angeles Lakers (115-109). Gli altri risultati: Miami Heat-Washington Wizards 93-102; New York Knicks-Utah Jazz 106-101; Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 113-116; Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 99-95; Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 98-86; Portland Trail Blazers-Orlando Magic 99-94. Eastern Conference guidata dai Boston Celtics (13 vinte e 2 perse), mentre la Western vede al comando i campioni in carica dei Golden State Warriors (11 vinte e 3 perse).