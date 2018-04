NBA: Belinelli dice 25, Phila travolge Miami

Si alza il sipario sui Playoff NBA e dopo gara 1 il basket americano parla un po' più italiano: Marco Belinelli è stato infatti grande protagonista segnando 25 punti nella larga vittoria di Philadelphia su Miami (130-103. Iniziano col piede giusto anche i campioni in carica di Golden State, che piegano San Antonio 113-92 grazie a un super Thompson (27 punti), Toronto, che vince finalmente gara 1 di una serie battendo Washington 114-106 e New Orleans, che a sorpresa ribalta il fattore campo espuganndo il parquet di Portland 97-95 (35 punti per Davis).