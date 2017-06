Nba, Belinelli chirurgico manda Utah ko: super Harden stende gli Spurs

Altra notte di spettacolo in Nba e altra prova positiva per gli Hornets di Marco Belinelli, che grazie ai 13 punti dell'italiano (5/7 dal campo uscendo dalla panchina) sconfigge anche Utah (sesta vittoria in sette gare) e corona il suo ottimo avvio di stagione portandosi in testa alla Eastern Conference assieme ai Cavs di King James: alla Time Warner Cable Arena finisce 104-98 (Walker 21, Hayward 29), per Belinelli (4/5 da 2, 1/2 da 3, 2/2 ai tiri liberi) anche un rimbalzo e un assist in 27'.

Nelle altre dieci gare della notte, spiccano i successi di Golden State (116-95 su Dallas) e Houston (101-99 su San Antonio). Sesta vittoria anche per gli Warriors, che Contro Dallas vincono 116-95 trascinati ancora una volta da Kevin Durant, autore di 28 punti, anche se a far sorridere coach Kerr è il primo quarto da 18 punti (sui 20 complessivi della sua partita) di un ritrovato Klay Thompson. La sfida più affascinante della notte è stata certamente il derby del Texas tra Spurs e Rockets: dopo una gara bellissima ad avere la meglio al fotofinish è stata Houston, che trascinata dalla tripla doppia da 24 punti, 12 rimbalzi e 15 assist del Barba Harden si è imposta 101-99. Inutili per San Antonio i 34 punti e 7 rimbalzi di Leonard, sempre più leader della squadra di Popovich.

Negli altri match DeRoozan (37 punti) si aggiudica la supersfida con Westbrook (36) e i suoi Raptors espugnano il parquet dei Thunder 112-102, bene i Knicks nel derby coi Nets (22 punti di Anthony e 21 di Porzingis), tornano alla vittoria Minnesota, Indiana e Phoenix, mentre continuano i periodi neri di Boston e Chicago, entrambe nuovamente sconfitte.