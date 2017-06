Nba, Belinelli batte Memphis: Golden State torna invincibile

Bella vittoria per gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli, che nella notte Nba superano agevolmente i Memphis Grizzlies a domicilio 104-85 con 6 punti in 21 minuti dell'italiano. A trascinare la squadra alla vittoria ci pensano Kemba Walker e Jeremy Lam che ne mettono a referto 21 a testa.

Vittoria anche per gli Warriors, che tornano gli 'invincibili' della scorsa stagione e inanellano il 12esimo successo in fila sconfiggendo 105-100 gli Hawks (25 punti a testa per Curry e Durant) e consolidando così il primato a Ovest.

Solita notte da protagonista anche per Russell Westbrook, che incanta il Madison Square Garden di New York. I suoi Thunder si impongono 112-103 sui Knicks grazie all'ottava tripla doppia stagionale in 19 gare del play (la 45esima della sua carriera) e alla sorprendente prova dalla panchina di Enes Kanter, autore di una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi.

Nelle altre gare fanno festa i Wizards, che piegano 101-95 i Kings all'overtime nonostante l'ennesima super prestazione di DeMarcus Cousins (36 punti e 20 rimbalzi), e Boston, che espugna 112-104 l'AmericanAirlines Arena di Miami con 25 di Isaiah Thomas.