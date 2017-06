Nba, Belinelli batte Gallinari. E Cleveland crolla senza LeBron

Il basket è uno sport di squadra, così, anche se Danilo Gallinari in teoria esce vincitore dal confronto con Marco Belinelli, l'unico a far festa è il bolognese. I suoi 3 punti, 3 rimbalzi e 3 assist contribuiscono al successo di Charlotte a Denver (112-102) i 22 punti del Gallo non servono ai Nuggets che vedono così ancora a rischio la qualificazione ai playoff.



Non lo è sicuramente per Cleveland che va a Miami senza il grande ex LeBron James (oltre a Smith, Love e Irving) e come accade spesso quando manca la loro stella, i Cavs crollano. 120-92 il punteggio in favore degli Heat. Gli Spurs, invece, conquistano aritmeticamente i playoff sconfiggendo 97-90 i Timberwolves all'overtime. Nelle altre gare vittorie di Portland, Houston, Clippers, Milwaukee e Detroit.