Nba, Belinelli 23 punti, Gallinari imbattuto con i Clippers

L'Italbasket in evidenza anche nella NBA. Se il Gallo continua la sua marcia senza sconfitte, il Beli brilla a livello personale. Il bolognese infatti firma 23 punti con 5 su 9 da tre nella sconfitta di Atlanta sul campo di Chicago. Belinelli segna anche la tripla dell’ultimo vantaggio degli Hawks a meno di 2’ dalla fine prima dello sprint finale che consegna il successo ai Bulls, anche grazie a un tiro dalla lunga distanza della matricola finlandese Markkanen.



Insieme ai San Antonio Spurs, soltanto i Los Angeles Clippers sono ancora imbattuti in questo inizio di stagione. Dopo la prima settimana di partite che la NBA consente di seguire attraverso il League Pass, la squadra del Gallo non conosce la parola sconfitta. Merito soprattutto della tripla allo scadere di Blake Griffin che regala la vittoria contro Portland. 25 punti per il prodotto da Oklahoma, mentre si ferma a 16 Gallinari, ancora con percentuali rivedibili (4 su 13 e 0 su 5 da tre). Danilo però fornisce comunque il suo contributo dando una mano in difesa proprio nelle battute finali della sfida.



Nelle altre gare, vittorie di Memphis su Dallas e di Milwaukee su Boston nonostante la solita partita a cinque stelle di Antekounmpo: 28 punti, 10 rimbalzi, 7 assist e 3 recuperi. Il migliore della notte però è Demarcus Cousins che trascina New Orleans al successo su Sacramento. Contro i suoi ex compagni il centro dei Pelicans firma 41 punti, 23 rimbalzi e 6 assist in assenza di Antony Davis.