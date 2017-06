Nba, Beli vince ma non brilla: Curry ko e stop al record

Notte di sorprese in Nba, dove dopo 157 gare Steph Curry si ferma: la star di Golden State (0 su 10 nel tiro da tre) interrompe l'incredibile striscia di almeno una 'bomba' realizzata per partita e gli Warriors cadono 117-97 sul parquet dei Los Angeles Lakers. E' sicuramente questo il risultato più inatteso della notte Nba, che vede anche la vittoria in trasferta degli Hornets di Belinelli (solo 2 punti con 1/6 al tiro per l'azzurro) e il trionfale ritorno di Rose e Noah a Chicago, con i NY Knicks padroni allo United Center e i Bulls sconfitti 104-117. Vincono anche Spurs e Raptors, è crisi per i Mavs.

Prosegue senza sconfitte la marcia in trasferta di Charlotte: Belinelli non brilla affatto nel match in casa dei Brooklyn (2 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 21’), ma gli Hornets si dimostrano una squadra solida e trascinati dai 30 punti Kemba Walker col 99-95 ai Nets ottengono il quarto successo in cinque partite.

Inizio di stagione difficile invece per i Golden State Warriors, che dopo il record dell'anno scorso cadono per la seconda volta: allo Staple Center di Los Angeles i veri guerrieri sono i Lakers di Randle e Williams (20 punti a testa) e di coach Luke Walton, fino alla scorsa stagione sulla panchina degli Warriors come vice Kerr, che battono i vice-campioni 117-97. Steph Curry ferma a 157 il record di gare con almeno un canestro realizzato da tre e Golden State, dove si salva solo Durant (27 punti con 10/16 al tiro), si arrende tradita da un pessimo 5-32 dall’arco (2/20 per gli Splash Brothers).

A rubare la scena al trionfo dei Lakers è il ritorno a casa di Rose e Noah: i due ex ex Bulls, per la prima volta a Chicago da avversari, guidano i Knicks al successo 107-104 davanti al loro vecchio pubblico. Lo United Center riserva un’autentica ovazione al francese, nove stagioni in Illinois prima di approdare a New York, mentre per il play della Windy City ci sono stati soprattutto fischi. Fischi che però non hanno infastidito l'ex Mvp, autore di 11 assist e 15 punti, che sommati ai 16 di Noah, ai 25 di Antony e al miglior Porzingis della stagione (27 punti con 10/15 al tiro) annullano la super prestazione di Wade (35 a referto).

Leonard, Aldridge e Mills, firmano 64 dei 100 punti con cui San Antonio espugna il parquet di Utah, Chris Paul (27 punti) è il trascinatore dei Clippers nel 99-88 a casa Memphis e DeRozan (34 a referto) quello di Toronto nel 96-87 contro Miami. Primo sorriso, infine, per Washington con Atlanta (96-92 il finale), crisi Mavs e Pelicans ancora a secco di vittorie dopo le rispettive cadute contro Portland e Phoenix.