Nba, 133 mila dollari per due biglietti delle Finals

Quanto paghereste per vedere una finale di Champions Messi contro Ronaldo? Sicuramente tanto, tantissimo, se siete tifosi di Real Madrid o Barcellona ancora di più. Forse, però, difficilmente riuscireste a battere il record stabilito negli Stati Uniti per gara 5 delle Finals Nba, quella che ha assegnato l'anello.



Pur di vedere le star del basket americano contendersi il titolo, infatti, c'è chi è stato disposto a pagare due biglietti a bordo campo ben 133 mila dollari. Si tratta del prezzo più alto mai pagato per due posti nella storia dell'Nba. I biglietti per la gara 5 alla Oracle Arena di Oakland, conquistata dai Golden State Warriors di Durant e Curry contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James, sono stati venduti sul sito Ticketmaster. Sulla stessa pagina online sono stati venduti altri biglietti a cifre da capogiro: due posti a 90 mila dollari, e altri due a 82 mila dollari.