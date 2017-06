Nadal, mistero svelato: è un trapianto di capelli

In molti, vedendo il video di allenamento di Rafa Nadal nella sua Academy a Manacor (nelle Baleari), avevano pensato a qualche problema tricologico o ad un innovativo cambio di pettinatura. Niente di tutto questo, il tennista spagnolo ha solo scelto di effettuare un autotrapianto di capelli per compensare il diradamento sulla sua testa come confermato dalla clinica che ha effettuato l'operazione: "I risultati si vedranno tra circa sei mesi".

