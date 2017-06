Montmelò, Ferrari scatenata: Vettel fa il record della pista

La Ferrari si scatena nel terzo giorno di prove, sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Un buon viatico in vista dell'esordio nella nuova stagione iridata di Formula 1, in programma domenica 26 in Australia. Prima della pausa-pranzo, Sebastian Vettel, al volante della Ferrari Sf70H, fa registrare un ottimo 1'19"024, montando le gomme ultra-soft e dopo 60 giri. È record della pista.



Per il tedesco si tratta del miglior tempo assoluto al Montmelò in queste sessioni di prove, ma anche una grande dimostrazione di forza, se si tiene conto che il ferrarista ha evitato vistosamente di forzare l'andatura della propria monoposto nell'ultimo tratto. Alle spalle della Ferrari, la Mercedes del vicecampione del mondo Lewis Hamilton, con 1'19"352 (52 giri) e la Force India di Esteban Ocon, a 1"137 (51 giri).