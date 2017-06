Montecarlo, Djokovic eliminato ai quarti da Goffin, Nadal avanti

Si era già salvato per il rotto della cuffia nei primi due match Novak Djokovic, il terzo gli è stato fatale. Il serbo è uscito di scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: è stato battuto in tre set dal belga David Goffin che ora sfiderà Rafa Nadal, bravo a piegare l'argentino Diego Schwartzman in due set (6-4 6-4).



Nel 2017, dopo l'exploit iniziale di Doha in finale contro Murray, Djokovic non è mai riuscito a entrare nei primi quattro di un torneo: fuori al secondo turno degli Australian Open, ha salutato in anticipo sia ad Acapulco che ad Indian Wells.



Già definita la semifinale della parte alta del tabellone: la giocheranno sabato Albert Ramos-Vinolas e Lucas Pouille. Nei quarti lo spagnolo ha eliminato Marin Cilic, il francese si è imposto sull'uruguaiano Pablo Cuevas.