Mondiali Sci, SuperG: Paris nono, trionfa Guay

Altra delusione per l'Italia ai Mondiali di sci di St. Moritz. Il canadese Erik Guay è il nuovo campione del mondo di superG: ha chiuso la sua gara in 1'25"38, l'argento è andato al norvegese Kjetil Jansrud (1'25"83), il bronzo all'altro canadese Manuel Osborne-Paradis (1'25"89). Nessun azzurro sul podio neanche stavolta, dunque, dopo il decimo posto della Goggia nella prova femminile. Il migliore è stato Dominik Paris che ha chiuso non in 1'26"40. Poco più' indietro Peter Fill in 1'26"49, poi ci sono Mattia Casse in 1'27"29 ed Emanuele Buzzi in 1'27"54. Guay - 35 anni - in carriera è già stato campione mondiale di discesa a Garmisch nel 2011 ed ha vinto una coppa di superG ed in Coppa del Mondo si è imposto cinque volte con 8 secondi ed 11 terzi posti. Proprio il 27 gennaio scorso nel superg di Garmisch Guay era stato protagonista senza danni di una incredibile caduta.