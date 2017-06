Mondiali sci, Shiffrin trionfa ancora nello slalom

La statunitense Mikaela Shiffrin - 22 anni il prossimo 19 marzo - ha conquistato per la terza volta consecutiva il titolo mondiale di slalom speciale. Sulle nevi di St. Moritz si è infatti imposta alla grande in 1'37"27. Argento alla svizzera Wendy Holdener in 1'39"81 e bronzo alla svedese Frida Hansdotter in 1'39"02. L'unica italiana in classifica è Federica Brignone, 24ª in 1'42"33 e la cui presenza in gara alla seconda manche è stata per un po' in forse dopo che aveva avuto un leggero malore per un momentaneo calo di pressione.



Domenica il mondiale si chiude con la gara di slalom speciale maschile (ore 9:45 e 13). L'Italia ha qualche speranza e schiera il trentino Stefano Gross, l'emiliano Giuliano Razzoli e gli altoatesini Patrick Thaler e Manfred Moelgg. Quest'ultimo in questa stagione ha all'attivo una vittoria, un secondo ed un terzo posto ed è dunque con Gross - terzo a Campiglio - il più quotato anche perché in precedenti mondiali è già andato a medaglia. I rivali saranno l'austriaco Marcel Hirscher e il norvegese Henrik Kristoffersen, i grandi protagonisti della stagione.