Mondiali sci, Paris quarto nella combinata: altro podio sfumato

Anche la combinata maschile, sesta delle 11 gare in programma ai Mondiali di St. Moritz, non ha portato podi all'Italia. O meglio - come già accaduto a Sofia Goggia, quarta nella discesa di domenica, è arrivata ancora una triste medaglia di legno, con Dominik Paris a sua volta quarto in 2'26"73 in questa gara in cui l'Italia, però, solo rare volte ha brillato. L'oro - sorpresa assoluta - è andato in 2'26"33 allo svizzero Luca Aerni, un ragazzo di 23 anni che è slalomista dignitoso ma che mai è salito su un podio di Coppa del Mondo in carriera. Solo 30° dopo la prova di discesa, ma galvanizzato dal suo pubblico, lo svizzero ha fatto nello slalom la gara della vita con il miglior tempo assoluto, tanto da battere perfino il mostro sacro dello slalom Marcel Hirscher. L'austriaco, 28° tempo in discesa, per un solo centesimo ha perso il titolo: per lui "solo" argento in 2'26"34. Bronzo, infine, a completare la festa rossocrociata, all'altro svizzero Mauro Cavieziel, in 2'26"39.



Ottavo, dopo la prova di discesa, Paris ha chiuso invece 4°, in 2'26"73, dopo una prova di slalom buona, ma insufficiente su una pista sempre più deteriorata dal sole. Se fosse andato meglio in discesa, come nei suoi mezzi, accumulando un vantaggio maggiore, probabilmente le cose per lui e per l'Italia sarebbero andate diversamente. Ma ormai è inutile recriminare: troppo tardi. Del resto già nella discesa l'Italia aveva perso Peter Fill, fuori clamorosamente per salto di porta. Con Mattia Cassa che ha inforcato nello slalom è così il bolzanino Riccardo Tonetti, l'unico altro azzurro in classifica oltre a Paris, ma dietro la banda, con l'altissimo tempo di 2'29"25.