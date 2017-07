Mondiali scherma, Pizzo medaglia d'oro nella spada

Paolo Pizzo ha riportato indietro le lancette dell'orologio e con un balzo a sei anni fa ha conquistato la medaglia d'oro della spada maschile ai Mondiali di scherma. Il catanese aveva trionfato in casa nel 2011, stavolta lo fa a Lipsia, battendo in finale l'estone Nikolai Novosjolov con il punteggio di 15-13: un'impresa che vale doppio considerando che Pizzo ha 34 anni e che a livello individuale non aveva mai raggiunto vette così alte nelle ultime grandi manifestazioni internazionali. Ma dopo l'argento di Tbilisi agli Europei, ha dimostrato di vivere una seconda giovinezza.



La grande giornata della scherma italiana si è arricchita anche del bronzo di Irene Vecchi nella sciabola femminile. Podio amaro, in realtà, per la livornese, sconfitta in semifinale dalla tunisina Azza Besbes. Vecchi è partita fortissimo, concludendo il primo parziale con un netto 8-0. Alla ripresa, la tunisina ha iniziato una lenta rimonta che si è conclusa sul 14-14. A portare la stoccata decisiva, poi, è stata proprio Azza Besbes. Per Irene Vecchi si tratta del secondo bronzo mondiale in carriera, dopo quello conquistato a Budapest nel 2013.