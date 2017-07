Mondiali scherma, il Dream Team del fioretto torna d'oro

Il Dream Team è tornato. Dopo l'argento olimpico di Rio, con la bruciante sconfitta in finale contro la Russia, l'Italia conquista per la quarta volta consecutiva la medaglia d'oro ai Mondiali di scherma nel fioretto femminile a squadre. Di Arianna Errigo l'ultima stoccata, quella del 45-25 che ha sancito il netto dominio sugli Stati Uniti in finale: a fare festa anche Alice Volpi, argento nell'individuale, Martina Batini e Camilla Mancini.



Giornata di festa a Lipsia per i colori azzurri: anche nella sciabola maschile a squadre è arrivata un'altra medaglia, quella di bronzo, conquistata da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Dario Cavaliere, anche in questo caso contro gli Stati Uniti, battuti con il punteggio di 45-40. Non c'era Montano, assente per infortunio.