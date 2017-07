Mondiali scherma, fioretto azzurro d'oro

I ragazzi del fioretto ricamano la nona medaglia sul tricolore dell'Italia, la bandiera che svetta su tutte al termine del Mondiale di scherma conclusosi a Lipsia. Nella complicata finale contro gli Stati Uniti, Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà si sono imposti per 45-41, aggiungendo altro metallo, il più prezioso, ad un medagliere - quattro ori, un argento e quattro bronzi - che già alla vigilia era comunque vincente grazie alle prove dei colleghi uomini e delle inarrivabili ragazze, a conferma del dominio mondiale della scherma italiana.



Il trionfo finale dei fiorettisti non era per nulla scontato, come si è visto in un assalto emozionante, condotto per metà dagli statunitensi ma che ha cambiato padrone dopo il parziale di 10-5 siglato da Avola ai danni di Alexander Massialas. "Ci siamo ripresi quel che avevamo lasciato a Rio", hanno detto poi all'unisono gli azzurri che, in effetti, nel loro percorso di gara hanno sconfitto le due squadre da cui erano stati superati sulle pedane olimpiche: la Francia in semifinale per 45-35 e poi gli Stati Uniti. In precedenza, gli azzurri guidati dal ct Andrea Cipressa, dopo aver superato l'Olanda per 45-17, avevano sconfitto per 45-37 la Gran Bretagna nel turno dei 16 e poi, ai quarti, avevano avuto la meglio sulla Cina per 45-27.