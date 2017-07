Mondiali, Pellegrini da urlo. Vince l'oro poi annuncia: "I miei ultimi 200 sl"

Impresa pazzesca e inaspettata di Federica Pellegrini ai Mondiali di nuoto di Budapest. L'olimpionica azzurra si è imposta nella finale con il tempo di 1'54''73, battendo la campionessa olimpica in carica, l'americana Katie Ledecky (che non aveva mai perso una gara ai Mondiali), che ha chiuso in 1'55''18 a pari merito con l'australiana Emma Mckeon. La Pellegrini conquista così il terzo titolo personale a sei anni di distanza da Shanghai 2011 e la prima medaglia d'oro per l'Italia a Budapest. Una favola quella di Federica, un'impresa da leggenda, forse la più inattesa, come la sua uscita a caldo subito dopo la gara.

"Non so cosa è successo, devo ancora rendermene conto, non pensavo fosse possibile. Ci ho provato fino alla fine, ho fatto una gara precisa. Non so dove ho trovato le energie, ma nella mia testa volevo la medaglia per rifarmi dell'anno scorso. Indipendentemente da tutto, per me era importante vincere una medaglia, questi per me sono gli ultimi 200 sl. Continuerò a nuotare facendo un altro percorso, ma questi saranno gli ultimi 200. Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, ora possoo dire di essere in pace".

Malagò: "Fede è la più grande"

"Sono senza parole, è un'emozione infinita: come il primo giorno, forse di più. Certo è la più grande atleta che io abbia visto". Giovanni Malagò, presidente del Coni, urla all'Ansa la sua gioia per l'impresa di Federica Pellegrini, capace di andare a cogliere l'oro Mondiale nei 200 sl a quasi 29 anni. "Per certi versi questa è una gioia inaspettata - conclude Malagò - ma Federica non finisce mai di stupire"