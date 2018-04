Mondiali pattinaggio: Carolina Kostner al comando!

L'unico oro mondiale della sua carriera l'ha vinto il marzo 2012, quasi sei anni fa: Carolina Kostner strabiliò i giudici e il pubblico di Nizza col programma libero entrando nella storia dello sport italiano. Ma è adesso, a 31 anni, che può persino ambire alla leggenda: dopo il corto, infatti, l'azzurra è al comando della prova di figura dei Mondiali di pattinaggio in corso al Forum di Assago, a Milano.



Sulle note di "Ne Me Quitte Pas", l'altoatesina ha mandato in visibilio gli spettatori che hanno fatto naturalmente il tifo per lei e col punteggio di 80,27 ha raggiunto l'apice della sua carriera stabilendo un incredibile record personale: mai aveva fatto così bene nel corto. Così è andata al comando, superando persino la russa Zagitova, la baby star russa di 15 anni che aveva trionfato all'Olimpiade e che si è fermata (si fa per dire) a 79,51. Venerdì il duello si rinnova: c'è il libero e Carolina sogna un oro che sarebbe davvero leggendario.