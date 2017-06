Mondiali di St. Moritz, delusione Goggia: va fuori nello slalom

Un'altra cocente delusione per Sofia Goggia ai Mondiali di sci in corso a St. Moritz. La bergamasca, che aveva chiuso in testa la discesa del mattino e aveva quasi un secondo di vantaggio sulle avversarie (la Gut si era fatta male allenandosi ed era stata portata via in elicottero), è uscita subito inforcando alle prime porte dello slalom e ha abbandonato le speranze di medaglia: l'oro va alla svizzera Holdener, dietro di lei la connazionale Gisin, terzo gradino del podio per l'austriaca Kirchgasser.

Un errore subito dopo il via e poi una inforcata per la Goggia nello slalom di combinata. Prima di lei era uscita anche la slovena Ilka Stuhec, altra pretendente ad una medaglia e seconda alle sue spalle dopo la discesa. Nella combinata mondiale di St. Moritz le svizzere hanno dominato nonostante l'infortunio in allenamento prima della gara di Lara Gut. Così oro a Wendy Holdener in 1.58.88 e argento all'altra elvetica Michelle Gisin in 1.58.93. Bronzo in 1.59.26 alla austriaca Michaela Kirchgasser. Per l'Italia in classifica ci sono così solo Federica Brignone 7/a in 2.00.26 e Marta Bassino 17/a in 2.01.78 mentre Elena Curtoni è uscita per un errore.

Goggia: "La sfortuna non esiste, errore mio"

"Mi spiace un sacco. Io ci ho provato. Ma non è sfortuna, la sfortuna non esiste. E' stato un errore mio. Ero in ritardo e abbattendo una porta mi si è girato il polso e mi sono ritrovata il bastone tra gli sci e non sono riuscita a riprendere la traiettoria", è molto delusa Sofia Goggia per l'esito dello slalom, ma rimane comunque un'ottima prestazione in discesa che fa ben sperare in vista di domenica: "Sì, ho fatto una buona prova ma devo limare ancora alcune cose", ha confermato Sofia.