Mondiali di St. Moritz, altra delusione per la Goggia: "Ero da medaglia"

"Oggi la medaglia era facilmente alla mia portata, era proprio facile...". Non nasconde la propria grande delusione Sofia Goggia dopo il quarto posto nella discesa ai Mondiali di sci in corso a St.Moritz. L'azzurra è stata beffata per soli 7/100 dall'americana Vonn, mancando così anche qusta volta l'appuntamento con la medaglia.

L'oro è andato alla slovena Ilka Stuhec in 1'33"85, che difende la medaglia slovena di Tina Maze ormai ritirata, sul secondo gradino del podio l'austriaca Venier a 40/100 e medaglia di bronzo per la fuoriclasse statunitense Lindsey Vonn, che ha soffiato la prima medaglia azzurra alla 24enne bergamasca, distanziata di 52/100 dall'oro.

"È difficile, mi dispiace un sacco. Oggi ce l'avevo e ho dato tutto: purtroppo non è andata. Ho bisogno di metabolizzare, ho perso 7 decimi per un mio errore, non posso essere contenta. Io non mi accontento di un quarto posto, sono fatta così", ha commentato a caldo la Goggia, condannata da un errore nel finale di gara.

Tra le altre azzurre lacrime per Elena Fanchini, all'ultimo Mondiale della carriera, che puntava molto sulla discesa e invece ha chiuso solo 13esima a 1"54 dalla Stuhec; 18esimo posto per Verna Stuffer a 1"96 e 20esimo per Johanna Schnarf, che ha deciso di partecipare nonostante i forti alla spalla destra lussata in allenamento il 2 febbraio scorso.

È svanita quindi la prima occasione per l'Italia per cancellare il numero zero dal medagliere e per riallacciare il filo con una stagione di Coppa che finora ha visto gli azzurri 26 volte sul podio. Per Sofia è la terza delusione a questi mondiali di St. Moritz dopo quelle nel Super G e nella combinata. Ora per conquistare una medaglia è aggrappata al gigante.