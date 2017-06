Mondiali di sci, delusione Goggia: oro alla Shimdhofer, fuori la Vonn

Delusione e amaro in bocca per il risultato di Sofia Goggia nella gara di apertura dei Mondiali St. Moritz, il superG femminile. La 24enne bergamasca, sulla quale si nutrivano molte speranze dopo la collezione di podi delle scorse settimane, chiude soltanto 10ª a 91/100 dall'oro e viene battuta dall'amica Elena Curtoni, quinta a 55/100 e migliore delle azzurre davanti anche alla Brignone (8ª a 84/100).

Il decimo posto della Goggia non è però l'unica sorpresa della giornata. Chi si aspettava un duello stellare tra Lara Gut e Lindsey Vonn, infatti, è rimasto deluso: entrambe reduci dalle botte di Cortina, le due campionesse non hanno ripagato i favori del pronostico. La padrona di casa, frenata forse dall'emozione, è solo di bronzo, mentre SuperLindsey, che nel superG Mondiale vanta diverse medaglie di tutti i colori, esce a sorpresa per colpa di un dosso quando sembra destinata a prendere il comando delle operazioni.

L'oro va alla 27enne austriaca Nicole Schmidhofer, che in coppa del Mondo prima di oggi vantava solo due podi, alle sue spalle, d'argento, la figlia d'arte Tina Weirather a 33/100 e sul terzo gradino, come detto, la Gut.

Goggia: "Ho ancora tre cartucce"

"Ho subito la pressione, ero troppo nervosa", così Sofia Goggia spiega il deludente decimo posto nel Super G Mondiale di St. Moritz. L'azzurra ha analizzato la sua gara: "Non è stato facile, per la prima volta non ero serena e rilassata come sempre. Nella parte alta ho avuto troppo rispetto della pista". Il Mondiale, però, non finisce qui: "Ho sparato la prima cartuccia e non ho preso il bersaglio. Ora ne ho ancora tre e io ci sono".