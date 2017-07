Mondiali di nuoto, Pellegrini in finale nei 200 sl: "Sarà dura"

Federica Pellegrini non delude nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto a Budapest. La campionessa azzurra si qualifica con il quarto tempo alla finale di domani vincendo la sua batteria con il crono di 1'55''58. Miglior tempo complessivo per la statunitense per Katie Ledecky in 1'54''69. In finale l'azzurra gareggerà nella corsia numero 6.

''E' stata una bella gara, sono contenta. Le altre hanno viaggiato un bel po', non si sono mai visti questi tempi per una finale Mondiale''. Federica Pellegrini è felice della finale conquistata ai Mondiali di nuoto a Budapest ma è cosciente che domani è attesa ad una dura lotta per salire sul podio. ''Io ho risposto presente - aggiunge l'azzurra - è la mia settima finale Mondiale, sono contenta di esserci e domani sarà una bella lotta''.

Quadarella, lacrime di bronzo

Simona Quadarella ha conquistato il bronzo nei 1500 sl ai Mondiali di nuoto di Budapest. La diciottenne azzurra ha chiuso al terzo posto la gara più lunga in vasca, dominata dall'americana Katie Ledecky, oro dopo un assolo. Argento alla spagnola Belmonte.

''Non ci credo, era tanto che ci credevo, ci ho sempre creduto, ma mi sembrava impossibile. Vedevo che non c'era nessuno davanti a me e mi sembrava impossibile''. Non riesce a parlare tanta è l'emozione e le lacrime che le inondano il viso per il pianto a dirotto, Simona Quadarella, dopo la conquista della medaglia di bronzo. ''Ho creduto anche un po' all'argento alla fine ero morta, ma va bene così. Ci eravamo prefissati di non partire troppo veloce - aggiunge l'azzurra - e così è stato e non ho mollato neanche di un centimetro. Una dedica? All'allenatore, alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti quelli che mi sono stati vicini. Una dedica speciale a mia sorella, era il mio idolo e mi ha insegnato tanto''