Mondiali di ciclismo, Elisa Balsamo conquista l'oro nella categoria Juniores

Elisa Balsamo ha conquistato l’oro ai Mondiali di ciclismo a Doha nella gara valida per la categoria juniores femminile (74,5 km di corsa). Alle sue spalle l’americana Skylar Schneider e la norvegese Susanne Andersen. Al quinto posto si è classificata Letizia Paternoster.



Per la 18enne atleta azzurra si tratta del terzo titolo mondiale in questa stagione, dopo quelli ottenuti in pista nell’Omnium e nell’inseguimento a squadre senza dimenticare la medaglia d'argento all'Europeo strada di Plumelec.



"Questa è un vittoria per tutto il movimento femminile in Italia. Devo ringraziare le mie compagne, è il nostro titolo, non il mio. È stato incredibile" ha detto a fine gara Elisa Balsamo.