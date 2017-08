Mondiali atletica, Palmisano bronzo nella 20 km di marcia

Alla fine ce l'ha fatta. Lei e pure l'Italia. La prima medaglia dei Mondiali di atletica arriva nell'ultima giornata di gare: a conquistarla è Antonella Palmisano, l'atleta di punta della spedizione insieme a Gimbo Tamberi, che però era reduce da un infortunio. Nella 20 km di marcia l'azzurra si è presa il bronzo in extremis perché a poche centinaia di metri dall'arrivo, la cinese Xiuzhi Lyu ha subito una squalifica mentre era nelle prime tre, davanti alla Palmisano.



A dire il vero avrebbero potuto subire una squalifica anche le prime due, la cinese Jiayu Yang (1h26'18'') e la messicana Maria Guadalupe Gonzalez (1h26'19'') che hanno rischiato nella volata finale per l'oro, ma la giuria le ha graziate: la Palmisano, terza, ha marciato in 1h26'36'', suo record personale. Quattordicesima e quindicesima le altre due azzurre Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti.