Mondiale per Club, Manila ko: Casalmaggiore vola in semifinale

Casalmaggiore centra l'obiettivo: la ragazze di Giovanni Caprara battono 3-0 (25-19, 25-15, 25-21) le padrone di casa di Manila e si qualificano alla semifinale del Mondiale per Club. La Pomì chiude al secondo posto del gruppo A, complice la vittoria dell'Eczacibasi contro il Rexona Rio. Sabato alle 13.30 le campionesse d'Europa in carica se la vedranno contro le svizzere del Volero Zurigo, qualificatesi come prime del girone B e ancora imbattute.