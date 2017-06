Mondiale per Club, Casalmaggiore da sogno: batte Zurigo e accede alla finalissima

Pomì Casalmaggiore da sogno. Le ragazze di Gianni Caprara conquistano la finalissima del Mondiale per club femminile di volley grazie al successo per 3-1 sulla Volero Zurigo in semifinale (25-27, 25-23, 25-17, 25-23 i parziali al Mall of Asia di Manila).



Le grandi protagoniste dell'impresa sono Samanta Fabris e Lucia Bosetti con 23 e 16 punti. L'ultimo avversario sulla strada che porta alla vetta del mondo è l'Eczacibasi Istanbul di Massimo Barbolin, che nella prima semifinale ha battuto 3-1 il Vakifbank nel derby turco. Appuntamento a domenica 23 ottobre: Pomì proverà a scrivere una nuova pagina di storia.