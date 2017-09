Milano, l'NBA fan zone sbarca in Piazza Duomo

L’occasione è sempre buona per divertirsi. Il binomio NBA – fans è sempre di stretta attualità. Soprattutto quando in Piazza Duomo a Milano viene allestito un campo da pallacanestro e messe a disposizione attività legate al campionato di basket più affascinante.

Se poi l’ospite speciale ha vinto il titolo NBA per 5 volte, allora tutto è a prova di errore. Ron Harper, tre titoli con i Chicago Bulls di Michael Jordan e due con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, ha attirato l’attenzione anche dei più giovani, di coloro che probabilmente non hanno vissuto direttamente le sue prodezze, ma ascoltato il racconto di papà o allenatori.

E’ stato l’attrazione principale della NBA Fan Zone, appuntamento ormai tradizionale, immancabile per chi vuole passare un paio di giorni di divertimento all’insegna del pianeta NBA. Dopo la giornata di sabato, condizionata dalla pioggia, è andata decisamente meglio in una domenica baciata dal sole, ma non troppo calda. Insomma col campionato a stelle e strisce che si sta avvicinando, quale opportunità migliore per assaporare le prime emozioni.