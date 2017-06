Milano, che momentaccio: squadra bloccata a Istanbul dal maltempo

L'EA7 Milano è bloccata ad Istanbul a causa di una violenta e duratura nevicata che ha costretto le autorità turche a chiudere l'aeroporto Ataturk e il derby contro Cantù, in programma lunedì sera, è stato ufficialmente rinviato al 10 gennaio.

Sconfitta ieri sera dal Fenerbahce in Eurolega, la squadra di Jasmin Repesa, il cui volo era previsto per le 12.50 ora italiana, questa mattina ha svolto un allenamento atletico in piscina e palestra. Nel pomeriggio, invece, ulteriore seduta per i giocatori meno impiegati e riunione tecnica. La squadra non riuscirà a tornare in Italia prima di lunedì mattina.