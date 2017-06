Mayweather e l'assegno da 100 milioni di dollari: "Voi dovete lavorare, io sono felice in pensione"

Un vero e proprio schiaffo alla povertà. Floyd Mayweather, ex pugile statunitense che si è ritirato nel 2015 dopo aver sconfitto Manny Pacquiao, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un assegno da cento mila dollari accompagnato da un lungo messaggio in cui se la prende con imprecisati interlocutori che probabilmente hanno 'osato' criticarlo. Questo il testo apparso su Instagram:



"Mi fanno divertire quei tizi abituati a sedersi sui sedili posteriori, così preoccupati dell’eredità lasciata dagli altri, invece di pensare alla propria Sarò sempre io a ridere per ultimo. Questo è solo uno dei miei molti assegni, un bell’assegno da 100.000.000 del quale ho ancora fino all’ultimo centesimo. Voi avete ancora da lavorare, io sono felicemente in pensione. Alla fine della giornata mi importa solo dei bigliettoni da cento, quindi peggio per voi. Ho fatto dei buoni investimenti, e mi spiace per quelli che pensano che io non sappia scrivere, leggere o contare. Voi li chiamate orologi, io li chiamo preziosi. Voli le chiamate barche, io li chiamo yacht. Voi le chiamate case, io le chiamo magioni. Voi affittate i charter, io possiedo jet”.