Maratona di New York, Luis Enrique batte Raul e Ambrosini

Mentre il Milan espugnava il Barbera con il colpo di tacco di Lapadula, un grande ex del club di via Aldo Rossi, Massimo Ambrosini, correva la Maratona di New York con addosso la maglietta rossonera per sponsorizzare oltreoceano Fondazione Milan. Era l'esordio assoluto alla maratona più famosa del mondo per l'ex centrocampista, che ha concluso il percorso in 3 ore, 40 minuti e 57 secondi.

Tra i 50mila partecipanti alla gara, spesso si nascondono diversi protagonisti del mondo dello sport. Più veloce di Ambrosini è stato l'ex attaccante del Real Madrid Raul, che è riuscito a completare i 42 chilometri e 195 metri della corsa in 3 ore, 26 minuti e 5 secondi. Ancora meglio dello spagnolo ha fatto però l'allenatore del Barcellona Luis Enrique, appassionato di triathlon (si è cimentato anche nelle massacranti 'Ironman'), che ha tagliato il traguardo in 3 ore, 14 minuti e 9 secondi: ma era il 2005. Se l'è presa con molta calma invece la vecchia conoscenza della Serie A e della Juventus Edwin Van der Sar, che ha completato il percorso in 4 ore, 19 minuti e 16 secondi. In campo femminile si è grande prova per un'appassionata della specialità: la tennista danese Caroline Wozniacki ha chiuso sul traguardo di Central Park in 3 ore, 26 minuti e 33 secondi mettendosi dietro parecchi uomini.