Maratona di Kosice, l'incidente sexy fa il giro del web

Domenica scorsa si è corsa la maratona internazionale di Kosice, la più antica 42km d’Europa (prima edizione nel 1924) e la seconda più datata al mondo dopo Boston. Non è però per l'importanza dell'evento che la 94ma edizione della maratona internazionale della pace sta facendo il giro del web, quanto piuttosto per un particolare incidente capitato a un concorrente.

I pantaloncini dello slovacco Jozef Urban lo hanno infatti tradito a poche centinaia di metri dal traguardo, proprio mentre le telecamere della tv locale lo stavano inquadrando in diretta, mostrando chiaramente le parti più intime del corridore. Non è chiaro se lui si sia accorto di quanto stava succedendo, ma di sicuro non ha abbassato il ritmo, chiudendo al decimo posto (il vincitore è il 23enne keniano, Reuben Kiprop Kerio).