Maratona all'Autodromo di Monza: Kipchoge non scende sotto le 2 ore

Correre una maratona in 2 ore e 25 secondi e sentire dentro di sé un pizzico di delusione. Deve essere successo questo a Eliud Kipchoge, maratoneta kenyano di 32 anni che all'Autodromo di Monza, tempio della velocità, era stato chiamato a un'impresa dalla Nike. Già, la multinazionale aveva scelto lui e altri due atleti per battere un record: percorrere i 42.195 metri in meno di due ore. Kipchoge è l'unico che ci è andato vicino, stabilendo comunque il record del mondo virtuale che non sarà omologato, ma in un certo senso ha fallito una missione che verosimilmente sarà ripetuta.



La medaglia d’oro di Rio de Janeiro ha corso insieme all'etiope Lelisa Desisa e al 34enne eritreo Zersenay Tadese, detentore del record mondiale nella mezza maratona. Kipchoge ha doppiato entrambi e per pochissimo non è sceso sotto il limite "umano". Il record del mondo di 2h02'57", stabilito da Dennis Kimetto a Berlino nel 2014, resiste comunque in realtà: la IAAF, infatti, non considererà valido il tempo di Kipchoge perché poiché i rifornimenti ai corridori non seguivano il regolamento internazionale e sono state usate tecnologie in grado di avvantaggiare le prestazioni degli atleti.