Malagò: "Ho scritto al Cio, interrompiamo percorso di candidatura di Roma"

''Questa mattina ho scritto al Cio la lettera con la quale interrompiamo il percorso di candidatura di Roma 2024''. L'annuncio di Giovanni Malagò, presidente del Coni, arriva nel corso di una conferenza stampa al Foro Italico. ''Il Cio - ha aggiunto riferendosi alla lettera inviata a Losanna dal sindaco Virginia Raggi - riconosce come interlocutori istituzionali soltanto i comitati olimpici. Chiunque può scrivere al Cio, ma l'unica lettera che conta è quella del presidente del Comitato olimpico. Se avessi incontrato la sindaca Raggi le avrei detto che avrei fatto di tutto per portare le Olimpiadi a Roma, ho provato a parlare anche con Beppe Grillo, anche qui senza riuscirci''.



"IL COMITATO PROMOTORE E' IN LIQUIDAZIONE"

''Da oggi il comitato promotore è ufficialmente in liquidazione''. Malagò trattiene a fatica la commozione nell'annunciare che il gruppo di lavoro per la candidatura di Roma 2024 si scioglie alla luce dell'interruzione del progetto. ''Per noi una grande ferita - ha sottolineato- spero ci si renda conto della figuraccia fatta''.



"ALESSANDRI, PIANO E CATALDI NEL MIO DREAM TEAM"

"Nella mia testa avevo in mente tre nomi per il Comitato organizzatore, nomi che nessuno sa ma e che avrebbero rappresentato la governance ideale. Questo 'dream team' era composto da Nerio Alessandri, Renzo Piano ed Enrico Cataldi. Alessandri, sarebbe stato il presidente del Comitato organizzatore, persona senza interessi specifici nelle lobby e nelle costruzioni, non romano, molto accreditato presso il Cio. Sembrava una bella idea", ha specificato Malagò. "A supervisionare, a sorvegliare, una persona invidiata da tutto il mondo, il senatore a vita e architetto Renzo Piano. La terza persona, per la governance - ha rivelato il capo dello sport italiano - sarebbe stato il generale Enrico Cataldi. procuratore generale dello sport, nome suggerito in epoche non sospette dal generale Gallitelli, in questi giorni contattato dall'amministrazione, che gli ha chiesto se poteva dare una mano in uno dei tanti ruoli vacanti. Era difficile dire di no a questi tre nomi, ma non ho mai potuto parlare con la sindaca e spiegare quello che stava succedendo".



"CANDIDIAMO MILANO PER SESSIONE CIO 2019"

''Ho deciso di candidare Milano per ospitare la sessione del Cio del 2019. E' la prima data utile visto che nel 2017 la sessione si terrà a Lima e nel 2018, anno olimpico, sarà a Pyeongchang'' ha poi annunciato Malagò. ''Credo - ha evidenziato il n.1 del Coni - che la sessione del Cio del 2019 a Milano sia il nostro primo passo per iavvicinare l'Italia dopo questa inaccettabile interruzione di Roma 2024. Ne ho parlato col Governatore Maroni e col Sindaco Sala che si sono detti entusiasti".



"GIORNO PIU' TRISTE DELLA MIA PRESIDENZA"

"Questo è il giorno più triste della mia presidenza. Ma non solo, perchè quando un intero movimento si ferma a pochi metri dal traguardo per lo sport in assoluto è una cosa triste. Lo sport non esce sconfitto, ma a testa alta e vittima di questo contesto storico". Malagò ha parlato anche a margine della conferenza stampa tenuta al Salone d'Onore dopo aver annunciato l'interruzione della candidatura di Roma a ospitare i Giochi del 2024. "L'Italia non è solo Roma, e non ès olo questa amministrazione che ha liquidato la candidatura in cinque righe e senza entrare nel merito".