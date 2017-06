Magnini-Pellegrini, prove di riavvicinamento a Riccione...

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 21 dicembre, le immagini del weekend che Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno trascorso insieme a Riccione impegnati nei campionati assoluti invernali di nuoto dove la campionessa ha conquistato la sua centodecima medaglia. È stato il primo fine settimana che hanno condiviso dopo l'inizio della loro crisi a ottobre.



Insieme si sono allenati e hanno fatto acquisti per il Natale. Filippo Magnini ha provato a riconquistare la fidanzata con una timida carezza sulla testa di lei, il gesto di affetto di un uomo ancora innamorato. Ma alla fine delle gare ognuno è tornato a casa propria: Federica a Jesolo, dove era attesa dalle sue amiche per una serata tra sole donne, Magnini a Pesaro dalla sua famiglia.



Prima di lasciare Riccione la Pellegrini ha confermato che tra lei e Magnini è crisi: «Sono cose che non si possono dire», ha commentato la campionessa . «Certe cose è meglio risolverle tra noi».