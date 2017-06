Magnini-Pellegrini, è crisi: "Perché è finita? Chiedete a lei"

E' crisi tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, che si preparano a vivere il Natale da separati. A rivelarlo, in esclusiva, è il settimanale 'Chi' in edicola questa settimana, che ha raccolto la conferma di Filippo Magnini, rimasto a casa mentre la sua ex fidanzata in Canada trionfava nei Mondiali in vasca corta.

"Chiedete a Federica come stanno le cose - ha detto Filippo Magnini al settimanale di Signorini - Chiedete a lei che cosa è successo. A me non va di parlarne". 'Chi' ha contattato anche la campionessa azzurra, che ha risposto attraverso il propio portavoce: "In questo momento Federica sta cercando di mantenere una concentrazione forte e decisa nello sport. Se avesse pensato alla famiglia o al matrimonio avrebbe fatto altre scelte. La sua scelta oggi è solo e unicamente il nuoto".

Trova così conferma la crisi di un amore che ha fatto sognare gli italiani per oltre cinque anni. Una crisi iniziata dopo l'estate, ma esplosa a ottobre, quando sui social i due, solitamente molto attivi, non si sono più fatti vedere insieme. Una freddezza confermata nei mesi successivi e venuta alla luce quando Filippo Magnini non ha seguito Federica in Canada. In passato i due atleti avevano già vissuto una crisi che però si è ricomposta, ma viste le dichiarazioni rilasciate a Chi questa volta la frattura sembra molto più profonda.