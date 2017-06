Lo sport contro il bullismo, ecco la "Screaming Challenge"

Dopo il successo della Ice Bucket Challenge (campagna che ha sensibilizzato l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica in modo da stimolare le donazioni per la ricerca e che prevedeva di lanciarsi un secchio di acqua gelata addosso), dall'Italia parte un nuovo progetto sociale, questa volta per combattere il fenomeno del bullismo: la Scream Challenge.



Blasteem - progetto italiano di condivisione video nel quale sono confluiti tanti youtuber - ha coinvolto personaggi del calibro di Danilo Gallinari, Leonardo Bonucci, Andrea Bertolacci e Giorgio Chiellini: nei video diffusi sui social, gli sportivi urlano contro il bullismo e invitano altri personaggi (amici, sportivi, vip) a fare lo stesso veicolando il messaggio di "abbattere ogni forma di prevaricazione e aggressività, sia dentro che fuori dalla rete".

Ciao ragazzi ho partecipato a questa campagna contro il bullismo.Vi invito tutti a urlare con me. #operazionebullismo #screamchallenge pic.twitter.com/w4wm3PqBGD — danilo gallinari (@gallinari8888) 5 ottobre 2016