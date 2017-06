Liga, Suarez salva il Barcellona: col Betis finisce 1-1. E il Siviglia crolla

Dopo il pareggio di ieri dell'Atletico Madrid sul campo dell'Alaves, mezzo passo falso anche per il Barcellona, che non va oltre l'1-1 sul campo del Betis Siviglia e perdere ulteriore terreno dal Real Madrid capolista, che ha 4 punti di vantaggio con una partita in meno. Stesso distacco anche del Siviglia, caduto 3-1 sul campo dell'Espanyol nonostante l'ennesimo gol di Jovetic.

Partita da subito complicata per la squadra di Luis Enrique, che gioca a ritmo troppo blando e si fa imbrigliare dai padroni di casa, posizionati benissimo in campo dal tecnico Víctor Sánchez del Amo. La gara si accende a metà della ripresa, quando il Betis trova il meritato vantaggio grazie ad Alegria, ben servito da Donk. Sotto di un gol il Barcellona si riversa tutto nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, Messi sfiora il gol in un paio di occasioni, l'arbitro non convalida un clamoroso gol-fantasma, ma la rete arriva solo al 90' grazie a Suarez. Troppo tardi però per provare anche a vincerla, il Betis strappa con merito un punto che lo porta a 23 lunghezze in classifica, per i blaugrana invece uno stop che rischia di pesare tantissimo sulla corsa al titolo.