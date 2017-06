Lieto fine per Garozzo: è stato ritrovato l'oro smarrito

Era finita in un cassonetto della spazzatura a Torino la medaglia d'oro rubata all'olimpionico di scherma, Daniele Garozzo, il 29 ottobre scorso.



Una donna anziana l'ha vista brillare in mezzo ai sacchetti dell'immondizia e - come riportato dall'Ansa - ha subito trovato la maniera di far avvertire il fiorettista, che era impegnato a Tokyo per una gara di coppa del mondo. La verifica dell'autenticità della medaglia è stata effettuata da un amico di Garozzo, che lo ha subito avvisato del lieto fine della vicenda.