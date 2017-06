Lebron incontra Trump: "Non è la fine, supereremo l'ostacolo"

Visite incrociate e insolite coincidenze alla Casa Bianca. Nel giorno in cui Donald Trump vede Barack Obama in vista del passaggio di consegne tra il presidente americano uscente e il neo eletto alla guida degli Stati Uniti, anche la squadra di basket dei Cleveland Cavaliers, vincitrice del titolo Nba, viene ricevuta - come di consueto - dalla massima autorità americana.

Fra i campioni è atteso Lebron James che, alla vigilia delle elezioni presidenziali, è stato fra i più critici con il tycoon: "Bisogna far sapere ai genitori e ai nostri bambini che possono cambiare ancora il mondo in meglio. I nostri figli sono il nostro futuro e dobbiamo riporre in loro ogni speranza. Tutti noi possiamo allacciare gli stivali, mettere gli elmetti e prendere la mira, ma non è questa la strada da seguire; dobbiamo piuttosto fare appello all'amore e alla fede, con i quali si può ottenere tutto - ha detto il fuoriclasse dell'Nba -. Se il basket mi ha insegnato qualcosa, è che nessuno raggiunge la grandezza da solo, lavorando assieme si può creare un reale cambiamento".

Dopo l'elezione di Trump, LeBron James ha aggiunto: "Questa non è la fine, è solo un ostacolo impegnativo che supereremo. Continuerò a far fare ai miei ragazzi ogni cosa, ogni giorno, senza esitazione, educandoli alla vita e al rispetto". James non è stato l'unico dei Cavaliers a esprimere i propri sentimenti sull'esito delle elezioni presidenziali. LeBron era salito sul palco di Hillary Clinton durante un raduno in Ohio, invitando il pubblico a votare per lei. "Sono qui per Hillary e per quello in cui crede", aveva detto LeBron il 6 novembre scorso.