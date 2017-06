Lea Pericoli: "Sharapova benedizione per il tennis, troppa crudeltà verso di lei"

Il ritorno di Maria Sharapova dopo 15 mesi di mesi di stop causa squalifica per doping non poteva passare inosservato anche per il difficile (quasi inesistente) rapporto con le colleghe. Intervenuta in esclusiva a Premium Sport, l'ex tennista italiana Lea Pericoli si schiera dalla parte della 30enne russa: "Sono molto felice del suo ritorno, quando mi dissero di scrivere un articolo sulla sua squalifica ero triste perché mi sembrava un'ingiustizia. Non lo era, ma mi chiedevo per quale motivo dovessero accanirsi proprio contro di lei tra tante. La Sharapova è una benedizione per il tennis femminile, è stupenda, fa spettacolo ed è bella da vedere. In campo anche l'aspetto è importante e lei tiene incollate le persone, me compresa, allo schermo".



Lea Pericoli si sofferma quindi su alcuni malumori nel mondo del tennis, dovuti probabilmente a una presenza ingombrante: "Putroppo noi donne siamo a volte crudeli tra di noi e non avere la Sharapova era ritenuto un vantaggio per tutte. E' già un miracolo che abbia vinto al primo turno contro la Vinci a Stoccarda. Ha combattuto molto, è una donna di carattere e lo dimostra anche in campo. Naturalmente mi auguro che la wild card (per partecipare al Roland Garros ndr) sia assegnata alla Schiavone, ma sarei contenta se alla fine dovesse andare alla Sharapova".