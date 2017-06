La Wada: "Doping, in Russia coperti più mille atleti dal 2011"

Più di mille atleti russi, precisamente 1115, hanno beneficiato di un programma di doping di Stato durato quattro anni a partire dal 2011. E' questa la conclusione più clamorosa del rapporto McLaren, che denuncia tra gli altri quattro medagliati di Sochi 2014 e cinque di Londra 2012.



Sono stati presentati a Londra, in maniera più circostanziata, i dettagli dell'inchiesta già anticipata lo scorso luglio, che accusa la Russia di aver tramato una vera "cospirazione istituzionale", con l'aiuto anche dei propri servizi segreti. L'autore del rapporto, il professor Richard McLaren, incaricato dall'agenzia mondiale antidoping Wada, ha dichiarato che un tale ricorso a sostanze dopanti non ha precedenti nella storia dello sport.



"C'è stato un insabbiamento a tutti i livelli istituzionali per favorire il conseguimento dei migliori risultati", il commento di McLaren. Tra gli sport sotto accusa - sono una trentina, sia di sport invernali che estivi comprese le discipline paralimpiche - anche il calcio



Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha comunicato che il rapporto verrà studiato e poi verranno comminate pene: “Andremo fino in fondo, anzi andremo più a fondo. Ritesteremo tutti gli atleti russi che hanno partecipato a Sochi. Se verrà provata la strategia della truffa, io sono per la squalifica a vita di atleti e dirigenti di qualsiasi livello”.

LA RUSSIA RIBATTE: "NULLA DI NUOVO"

Nel rapporto McLaren sul doping in Russia "per ora non c'è nulla di nuovo". Così il presidente della Commissione Sport della Duma, Mikhail Degtiariov, su Twitter. "Migliaia di sportivi non identificati, delle lettere, qualche testimone".