La svedese Anna Holmlund, vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo di Skicross e medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Sochi, è in coma farmacologico all'ospedale di Bolzano.



Una brutta caduta in allenamento a San Candido in vista delle prove di Coppa del Mondo ha provocato un'emorragia celebrale alla sciatrice freestyle che è già stata operata.