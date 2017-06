La Repubblica Ceca vince ancora la Fed Cup, Francia al tappeto

La Repubblica Ceca vince - per il terzo anno di fila - la Fed Cup: nella finale, disputata a Strasburgo, Karolina Pliskova e Barbora Strycova si sono imposte per 7-5 7-5, dopo due ore ed otto minuti di battaglia, nel doppio decisivo sulle francesi Caroline Garcia e Kristina Mladenovic. In precedenza - nel giorno delle commemorazioni degli attentati di Parigi dello scorso anno, in un'atmosfera particolare e con in tribuna la storia del tennis francese (da Mary Pierce a Nathalie Dechy, da Yannick Noah a Nathalie Tauziat) - la Garcia aveva battuto per 6-3 3-6 6-3, in un'ora e 54 minuti di gioco, Karolina Pliskova, portando in vantaggio le padrone di casa, mentre la Strycova, aveva rimesso tutto in discussione superando per 6-2 7-6 Alize Cornet. La prima giornata si era chiusa in parità: al successo di Karolina Pliskova, che nel primo singolare si era imposta per 6-3 4-6 16-14, in tre ore e 48 minuti, su Kristina Mladenovic, aveva risposto Caroline Garcia, che aveva battuto 7-6 6-3 Petra Kvitova.