La Mannequin Challenge più grande con oltre 11.000 spettatori!

La Mannequin Challenge più grande di tutte quelle viste fino ad ora è andata in scena alla Perth Arena. Sono stati infatti coinvolti anche oltre 11.000 spettatori nel tormentone del momento durante la sfida di basket tra i Perth Wild Cats e i New Zealand Breakers. Un vero spettacolo al quale hanno partecipato proprio tutti: giocatori, arbitri, operatori tv, giornalisti e come detto i tifosi...