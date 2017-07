La decisione del Cio: Olimpiadi 2024 e 2028 a Parigi e Los Angeles

Le Olimpiadi del 2024 e del 2028 saranno assegnate a Parigi e Los Angeles in unica sessione, e probabilmente con questo ordine: il Cio (Comitato Olimpico Internazionale) a infatti votato all'unanimità la delibera del suo Esecutivo che prevede una doppia assegnazione il prossimo 13 settembre a Lima.



Le due città candidate dovranno trovare un'intesa sull'ordine temporale, altrimenti il Cio tornerà all'assegnazione della sola edizione 2024. Los Angeles si è però già detta interessata ai Giochi del 2028.

IL COMITATO PROMOTORE DI PARIGI: "E' FATTA!"

E' fatta!". Cosi' il comitato promotore di Parigi 2024 esulta, sul proprio profilo twitter, per la decisione Cio di procedere a una doppia assegnazione delle Olimpiadi 2024 e 2028 alla Capitale francese e a Los Angeles, le due uniche città rimaste in lizza. "La decisione presa oggi a Losanna segna l'inizio di un'eccezionale storia della famiglia olimpica", twitta la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, salita sul palco della sessione speciale dell'assemblea Cio con il sindaco di Los Angeles stringendo la mano al presidente del comitato olimpico Thomas Bach, in segno di vittoria. "Parigi avrà la sua Olimpiade", titola L'Equipe on line, e anche se non dice quale delle due, il profilo del comitato promotore francese insiste con Parigi 2024.