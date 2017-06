L'auto-ironia di Bebe Vio: protesi come selfie-stick

Lo sconfinato sorriso di Bebe Vio non conosce confini, come nell'ultima foto postata su Facebook. La campionessa paralimpica di scherma, nel farsi un selfie in compagnia dell'ex nuotatore Massimiliano Rosolino, ha usato la protesi del braccio destro come bastone per lo smartphone scrivendo simpaticamente: "Mamma mi ha sempre detto che sarei potuta diventare qualsiasi cosa nella vita... quindi ho deciso di essere un selfie stick".